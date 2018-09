Operalegende Maria Callas verdiende betere bescherming

Glennis Grace vertrouwt op ballad: 'In hoge noten liggen mijn kracht'

10 september Glennis Grace zal morgenavond (Amerikaanse tijd) tijdens de halve finale van America's Got Talent weer een ballad gaan vertolken. De titel houdt de 40-jarige Amsterdamse nog geheim, maar 'er zit zeker een hoge noot in', vertelt ze daags voor de televisie-uitzending. ,,Met ballads scoor ik blijkbaar goed, en in hoge noten ligt mijn kracht."