Op1 verslaat Eva Jinek opnieuw in kijkcijferbattle

Jinek gaf gisteren in haar eigen show toe dat ze de eerste uitzending van Op1 , dat wordt gepresenteerd door wisselende duo's, niet had teruggekeken. Gisteren was het de beurt aan Tijs van den Brink en Giovanca Ostiana.

,,Nee, ik ben net aan het begin van mijn nieuwe seizoen", aldus Jinek, die is overgestapt van de NPO naar RTL. ,,Ik voel druk om te presteren, maar ik probeer mij vooral te concentreren op mijn eigen werk. Oprah is mijn grote heldin, die zegt 'always run your own ways'. Ik gun het mijn collega's dat het goed met ze gaat. Het is goed voor de kijker, maar ik focus op mijn eigen werk.”