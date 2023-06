Op1-ruzie gaat door: Raad van Toezicht van WNL laakt houding van BNNVara

Comeback Johnny de Mol nog geen kijkcijfer­hit op SBS 6: 385.000 kijkers

De comeback van Johnny de Mol is zaterdagavond door zo’n 385.000 mensen gezien, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). De Kwis met Ballen staat daarmee op plek 12 in de lijst van 25 best bekeken programma’s.