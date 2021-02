Op1 niet terug te kijken na blunder met gebalkte foto van onschuldige broer kroongetuige

De makers van Op1 hebben hun excuses aangeboden nadat in de uitzending van gisteravond per ongeluk een ‘gebalkte’ foto werd getoond van een volstrekt onschuldige man. 995.000 kijkers zagen hoe de vermoorde broer van kroongetuige Nabil B. als een soort crimineel in beeld kwam. De uitzending is, vermoedelijk vanwege de blunder, niet terug te kijken.

De foto was te zien tijdens het gesprek dat presentatoren Hugo Logtenberg en Sophie Hilbrand voerden met Oscar Hammerstein, die onlangs onthulde de anonieme advocaat van Nabil B. te zijn geweest.

Met het oog op B.’s veiligheid zijn van de kroongetuige zelf geen foto’s openbaar. Van zijn broer Reduan wel. Die werd in 2018 vermoord in zijn kantoor in Amsterdam-Noord, zes dagen nadat Nabil als kroongetuige was gepresenteerd in de zaak rond Ridouan Taghi en zijn organisatie. Reduan zelf had niets met criminaliteit te maken, de moord wordt gezien als wraakactie.

Een van de NPO 1-kijkers die de fout zag, was advocaat Royce de Vries. ‘Zitten ze nou bij Op1 een foto te tonen van de onschuldige broer van de kroongetuige waarin hij gebalkt is?’ vroeg hij zich retorisch af.

Excuses

Aan het einde van de show kwam Logtenberg op de vergissing terug. ,,Wij moeten nog één ding zeggen’’, sloot hij de uitzending af. ,,Wij hebben per ongeluk een foto laten zien, begrijpen wij, van de broer van Nabil B. Waarvoor onze oprechte excuses, uiteraard, aan iedereen die we daar pijn mee hebben gedaan. Dat was uiteraard niet de bedoeling.’’

De aflevering van gisteren is niet terug te kijken via NPO Start en platforms als NLZiet en de terugkijkfunctie van KPN. BNNVara, de omroep van Logtenberg en Hilbrand, kon vanmiddag niet bevestigen of dat vanwege de fout is.

