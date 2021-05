Op1-baas over Talitha Muusse: ‘Ze bevuilt eigen nest, waar ze eigenlijk niet eens in hoorde’

Bert Huisjes, die namens de omroepen eindverantwoordelijk is voor Op1 , heeft gereageerd op de kritiek die Talitha Muusse onlangs leverde op het praatprogramma. De voormalig presentatrice van de talkshow noemde in Een Podcast over Media onder meer ‘de controlefunctie van Op1 zwak’ en stelde dat het programma ‘geen beginselen’ had. ,,Ze was een beetje gast aan tafel", reageert Huisjes vandaag op Radio 1.

Muusse hoopte als presentatrice van Op1 ‘meer perspectief in te brengen op het dagelijkse nieuws’, maar kreeg daar naar eigen zeggen weinig tot geen kans voor. Zo had ze veel minder dan gehoopt invloed op wie er aan tafel zat in het programma. ,,Ik droeg bij aan een beeld dat ik niet zelf kan checken en dat vond ik heel frustrerend", zei ze tegen Alexander Klöpping en Ernst-Jan Pfauth in hun podcast.

Lees ook de column van Angela de Jong: Ik hoop dat omroepbazen met schaamrood op de kaken naar Talitha Muusse hebben geluisterd

,,Ze kwam er als absolute beginner in. Dat heeft ze zelf ook gezegd. Ze heeft daar kennis gemaakt gedurende tweeënhalve maand", reageert Bert Huisjes vandaag in het Mediaforum op Radio 1. De hoofdredacteur van WNL is namens de omroepen eindverantwoordelijk voor de talkshow. Hij snapt dan niet dat Muusse de conclusie trekt dat het programma ‘geen beginselen had'. ,,Je hebt ook maar heel kort meegedraaid. En de beginselen zijn ongeveer gelijk aan de NPO en dat is namelijk dat je een hoeveelheid aan invalshoeken op onderwerpen krijgt en dat het vanuit verschillende kanten belicht wordt.”

Huisjes legt uit dat KRO-NCRV als gastomroep meedraaide in Op1. Er werden extra uitzendingen gemaakt op zondag in verband met de verkiezingen. ,,Als je daar als gast in meedraait, kan het best wel even zoeken zijn waar zit de sleutel op dit mechanisme. Op zaterdag heb je natuurlijk dat de redactie minder bezet is. Op zondag kom je dan binnen en moet je je kunstje doen, zoals zij dat waarschijnlijk voelde, en dan ben je weer weg.”

Lees verder onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Frustratie

Hij begrijpt dan ook wel de frustratie van Muusse. ,,Ik denk dat ze vol goede moed eraan begonnen is en misschien enigszins ontmoedigd raakte. Ze kwam op het eind natuurlijk een beetje in een clash met haar eigen omroep over of je ook activistisch kan zijn en aan het hoofd van de tafel gesprekken kan voeren met politici uit Den Haag. Als je dat dan opvat als ‘het is heel verstrengeld’. Ik geloof niet dat iemand bij Op1 verstrengeld is met politiek Den Haag of de rest van het maatschappelijk middenveld. Dat is gewoon niet zo.”

Hij denkt dat het meer met de opvattingen van Muusse te maken heeft. ,,Ze dacht: ik wil tegen die mensen zeggen dat ze er helemaal niets van bakken, ik wil tegen ze zeggen dat het een schande is. Maar een journalist stelt vragen. Hij kan aanklagen, maar een journalist is geen rechter of opiniemaker die een ander de les gaat lezen. Een talkshowhost zit in een andere functie. Het is niet erg om vast te stellen dat die rol niet past als een jas. Er zijn heel veel manieren om jezelf dan te ontplooien, maar presentator zijn van een programma vraagt wel dat je een beetje inpast in hoe zo’n programma werkt.”

Opvallend, noemt Huisjes het dat Muusse deze uitspraken doet, terwijl ze nog een mediacarrière ambieert. ,,Het voelt als een nest bevuilen, waar je eigenlijk niet eens in hoorde. Ze is uitgesproken, ze is een leuke opiniemaker, ze is niet op haar mondje gevallen, dus ik vind dat je haar credits moet geven. Ze heeft het geprobeerd, een ervaring aan overgehouden. Daar praat ze honderduit over.” Al begrijpt hij haar wel. ,,Dit is wie Talitha Muusse is. Dat moet ze ook willen zijn. Ik heb daar ook geen moeite mee.”

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.