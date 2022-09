Op zoek naar... zoekt voor het eerst twee hoofdrolspelers: Danny en Sandy

Vergeet John Travolta en Olivia Newton-John of ons Nederlandse Grease -koppel Jim Bakkum en Bettina Holwerda, Frits Sissing gaat in een nieuwe Op zoek naar... op zoek naar de nieuwe Danny en Sandy.

Eerder ging AvroTros al op zoek naar Evita, Joseph, Mary Poppins, Zorro en Maria. De omroep laat weten dat het succes van Op zoek naar… Maria naar meer smaakt, en nu het 25 jaar geleden is dat de musical van de film voor het eerst in Nederland te zien was, komt Grease terug op de planken.

Voor het eerst gaat het programma op zoek naar twee hoofdrolspelers. Vanaf vandaag kan iedereen boven de 16 jaar zich aanmelden. De beste Danny’s en Sandy’s blijven over en zijn te zien in zeven vrijdagavondshows die vanaf 23 december worden gepresenteerd door Frits Sissing. ,,Deze editie gaan we voor het eerst op zoek naar twee hoofdrolspelers, Danny en Sandy. Een heerlijk romantisch verhaal voor iedereen waarin dans een grote rol speelt. Hoewel het een jaren 50-verhaal is, wordt het dit keer in een moderner jasje gestoken”, zegt Sissing. ,,Met Op zoek naar… krijgen nieuwe talenten een kans om onze mooie cultuursector te verrijken.”

Het liefdesverhaal van Danny en Sandy is de langstlopende musical ooit op Broadway. In 1978 kwam de film uit op het grote doek én met succes. In Op zoek naar… worden de zwoele Summer nights tussen Sandy en Danny herbeleefd, stelt AvroTros.

