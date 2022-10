Op zoek naar Evita-deelneemster pakt hoofdrol in musical Piaf

Suzan Seegers is vanaf oktober 2023 te zien als Edith Piaf in de nieuwe Nederlandse musical Piaf . Over het leven én de dood van deze bij leven al wereldberoemde Franse legende. Dat maakt producent De Theater BV vandaag bekend.

,,Als actrice moet je altijd transformeren, iemand anders worden. Dat ik dit keer in het leven mag duiken van zo’n icoon is een droom”, zegt Seegers over de rol. “Proberen te voelen wat zij voelde, te zien wat zij zag en te ervaren wat zij ervoer. Haar momenten worden straks eventjes de mijne. Dat is heel bijzonder.”

“Na eerdere voorstellingen over ‘de kleine mus’ is het, 60 jaar na haar overlijden, tijd voor een compleet nieuwe kijk op haar leven. Een leven vol armoede, maar ook liefde en hoop. En succes”, vult producent Christian Seijkens aan. “En een leven vol muziek. Muziek die anno 2022 nog steeds de harten van velen raakt. In Suzan Seegers hebben we een prachtige Edith gevonden.”

Suzan Seegers speelde Cosette in Les Misérables, Eliza Doolittle in My Fair Lady, Mus in Little Voice en Katrien in Dagboek van een herdershond. Haar grote doorbraak maakte ze tijdens haar deelname aan Op zoek naar Evita. Voor haar rol als Kleine Eefje in Urinetown won ze een John Kraaijkamp Musical Award.

Piaf gaat op donderdag 12 oktober 2023 in première in DeLaMar in Amsterdam.

