Op deze vrouwen probeerde Weinstein zijn seksuele lusten bot te vieren

Gwyneth Paltrow

Paltrow verklaarde aan The New York Times dat Weinstein haar op haar 22ste seksueel belaagde in een hotel in Beverly Hills vlak voor de opnames van de film Emma. Aanvankelijk was de actrice niet achterdochtig toen ze werd uitgenodigd voor een werkvergadering. ,,Ik had er alle vertrouwen in, hij was mijn mentor", zei ze. Maar toen de producer haar in zijn hotelkamer ontving in badjas, kreeg ze argwaan. ,,Hij legde zijn handen op mijn lichaam en probeerde me te masseren. Hij zei: 'Laten we naar mijn kamer gaan, daar kan ik je makkelijker verwennen'." Paltrow rende de kamer uit. Nadat ze het aan haar toenmalige vriend Brad Pitt had verteld, bedreigde Weinstein haar: ,,Als jij dit nog verder vertelt, kom je nooit meer aan de bak in Hollywood." De actrice zweeg. Tot nu.

Weinstein met Paltrow in 2002

Angelina Jolie

Jolie bevestigde aan The New York Times dat Weinstein in de jaren '90 op een hotelkamer seksuele avances maakte. ,,Ik had in mijn jeugd een slechte ervaring met Weinstein", legde ze uit maar details gaf ze niet. Vervolgens besloot de actrice om nooit meer met hem samen te werken. Ze verklaarde dat ze andere actrices voor hem had gewaarschuwd.

Angelina Jolie

Louisette Geiss

De actrice werd opgetrommeld voor een avondmeeting met de producent. Hij verscheen in badjas en verklaarde dat hij haar script ging goedkeuren indien ze toekeek hoe hij zichzelf bevredigde. Ze verliet de 'vergadering'.

Louisette Geiss

Judith Godreche

De Franse actrice verklaarde dat Weinstein haar probeerde te masseren en haar sweater uit te trekken toen ze uitgenodigd was in zijn suite in Cannes in 1996.

Judith Godreche

Dawn Dunning

Aanstormend talent Dawn Dunning vertelde dat ze een meeting had met Weinstein over toekomstige filmprojecten. Tijdens de vergadering stelde hij haar drie verschillende films voor. Ze zou een rol krijgen in alle drie als ze toestemde om op drie manieren seks te hebben met hem. Ze vluchtte het hotel uit.

Harvey Weinstein

Tomi-Ann Roberts

Ze ontmoetten elkaar toen Roberts aan het werk was als serveerster. Weinstein vroeg haar om naar zijn woning te komen. Toen ze daar toekwam, bleek hij in bad te zitten. Hij zei haar dat ze haar auditie veel beter naakt kon doen. Ze weigerde en vertrok.

Asia Argento

De Italiaanse actrice Asia Argento (42) vertelde dat zij op haar 21ste effectief aangerand werd door Weinstein op een feest van Miramax - zijn filmdistributiebedrijf - in een Zuid-Frans hotel in Antibes. Weer de verrassing van de 'lege' hotelkamer, weer de massage-vraag. ,,Hij begon met orale seks bij mij en ik durfde niet te weigeren. Het was een nachtmerrie." Argento geeft wel toe dat het voorval in de jaren nadien uitmondde in seks mét wederzijdse toestemming.

Asia Argento

Katherine Kendall

Ook hier weer de truc met de badjas en de massage, dit keer in het appartement van Weinstein waar hij zogezegd iets moest gaan ophalen. Toen actrice Kendall weigerde, zat hij haar naakt achterna.

Lucia Evans

Opkomend talent Lucia Evans claimde dat Weinstein haar dwong tot orale seks. Het incident gebeurde tijdens een casting in het Miramax-kantoor in Manhattan. Het bezorgde haar naar eigen zeggen jarenlang een trauma.

Mira Sorvino

Mira Sorvino maakte zo'n hotelscène ook mee in Toronto in 1995. Hij probeerde haar te masseren, maar ze kon hem van zich afduwen. Het voorval zette naar eigen zeggen 'een rem op haar carrière'.

Mira Sorvino

Rosanne Arquette

Ook de carrière van Rosanne Arquette kwam op een veel lager pitje te staan na een gelijkaardig incident. ,,Hij zei dat hij de dingen jarenlang moeilijk zou maken voor mij."

Rosanna Arquette

Rose McGowan

De door Harvey Weinstein geproduceerde film Scream (1996) betekende de doorbraak voor Rose McGowan. Toen hij seksuele avances maakte tijdens het productieproces, diende ze een klacht in tegen hem. Hij kocht de klacht wegens aanranding af, waarna McGowan jarenlang de lippen op elkaar hield.

Rose McGowan

Ashley Judd

Ook actrice Ashley Judd sprak openlijk over haar ervaring met de filmmogol en zijn ongewenste intimiteiten. Hij vroeg de actrice of zij naar hem wilde kijken terwijl hij zich zou gaan douchen.

Ashley JUDD

Emma de Caunes

Emma de Caunes ontmoette Weinstein in 2010 om een script te bespreken in zijn hotelkamer. Toen ze daar toekwam, begon hij zich te douchen. Daarna verscheen hij naakt voor haar met een erectie en vroeg om samen met hem op bed te liggen. Hij vertelde dat al heel wat vrouwen dat gedaan hadden. ,,Ik was helemaal versteend maar durfde dat niet te laten zien, omdat hij dan nog meer opgewonden dreigde te raken."

Emma de Caunes

Lauren O'Connor

Voormalig medewerkster van 'The Weinstein Company', Lauren O'Connor, verklaarde al in 2015 aan de bedrijfsleiding dat een vrouwelijke collega door Weinstein was lastiggevallen. Hij had haar onder druk gezet om hem te masseren terwijl hij naakt was.

Ambra Battilana

Het Italiaanse model Ambra Battilana belde in 2015 de politie toen de producer in New York in haar borsten kneep met de vraag 'zijn ze echt?' en ook nog eens onder haar rok zat. De filmproducer trof een financiële schikking met haar.

Ambra Battilana

Laura Madden

Ex-werkneemster Laura Madden vertelde aan The New York Times dat ze Weinstein sinds 1991 massages moest geven. ,,Hij manipuleerde me. Je stelt jezelf voortdurend in vraag: 'Ben ik het probleem?'"

Emily Nestor

Emily Nestor was een tijdelijke medewerkster. Ze bleef welgeteld één dag. Weinstein stelde voor om haar carrière een boost te geven in ruil voor seks.

Zelda Perkins

Zelda Perkins was een assistente van Weinstein in 1998 in Londen. Ze was 25 jaar toen ze hem aansprak op zijn ongepaste gedrag. Ze trof een financiële schikking met hem.

Elisabeth Karlsen

Producer Elizabeth Karlsen onthulde dat een medewerkster van Miramax Weinstein meer dan 30 jaar geleden naakt had aangetroffen in haar slaapkamer in een huis dat door het productiehuis werd gehuurd.

Elizabeth Karlsen

Liza Campbell

Freelancer Liza Campbell moest naar de hotelkamer van Weinstein komen vooraleer hij haar vroeg samen met hem een bad te nemen.

Lauren Sivan

Weinstein verschalkte het voormalige nieuwsanker in 2007 in een gesloten restaurant (gelegen in de kelder van een nachtclub) en begon voor haar ogen te masturberen.

Jessica Hynes

De Britse actrice, bekend van haar rol in de films van Bridget Jones, werd uitgenodigd door Weinstein om auditie te komen doen in bikini. Ze was toen 19 jaar. Hynes weigerde en greep naast de rol.

Jessica Hynes

Romola Garai

De Britse actrice was 18 toen ze een privé-auditie moest doen bij Weinstein. Ook hier de volgde de beruchte scène in de hotelkamer met de filmproducent in badjas. De actrice bekend van 'Atonement' voelde zich aangerand.