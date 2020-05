Oostenrijkse prinses plotseling overleden op 31-jarige leeftijd

Op 11 mei zou prinses Maria Petrovna Galitzine 32 jaar worden, maar dat heeft ze niet gehaald. De Oostenrijkse royal overleed aan een plotseling aneurysma, een afwijking in de bloedvaten, meldt haar familie in een overlijdensbericht in The Houston Chronicle. De prinses woonde de afgelopen jaren in Houston in de Amerikaanse staat Texas. Ze leefde daar met haar echtgenoot Rishi Roop Singh, een plaatselijk bekende chef-kok.