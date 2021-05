Oorlogsfilm De Oost onder de loep en hoe bevalt Ferry zonder Undercover-kennis?

Actrice Gwyneth Paltrow ontspoord tijdens lockdown: ‘Ik at brood en pasta’

12 mei Gwyneth Paltrow heeft voor flink wat verbazing gezorgd met haar uitlatingen dat ze ontspoord was tijdens de lockdown vanwege de coronapandemie. In een interview met The Mirror stelde de 48-jarige actrice dat ze in die periode in een ongezonde levensstijl verviel. Ze dronk namelijk elke dag een cocktail én at brood en pasta.