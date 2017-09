Oordeel zelf! Is dit plagiaat van Taylor Swift?

Hall en Butler waren verantwoordelijk voor het liedje Playas Gon' Play, waarin de woorden 'the playas gon' play, them haters gonna hate' worden gezongen. Een soortgelijke zin zit ook in de songtekst van Taylors Shake It Off. Hall en Butler zijn geen kleine jongens in de muziekindustrie. Butler werkte samen met de Backstreet Boys, Christina Milian, Aaron Carter en Victoria Beckham. Hall maakte hits met Justin Bieber, Lionel Richie, Pink en Maroon 5.



De woordvoerder van Taylor Swift vindt de claim belachelijk. ,,Dit is niets meer dan geldklopperij. De wet is simpel en duidelijk. Ze hebben geen zaak."