Douze points voor Waylon! (in lijn met zijn mediahandboek)

Sterrenwaardering:



1 ster: Sieneke-Award

2 sterren: Why-ai-ai-ai-ai?

3 sterren: Bitterballenbreak

4 sterren: Euphoria!

5 sterren: Douze Points



Hoe werkt het ook weer?

Van de 18 landen die vanavond optreden, gaan er 10 door naar de finale. Alleen de jury’s van de vanavond deelnemende landen stemmen mee, aangevuld met drie van de zes landen die al automatisch geplaatst zijn. Dat zijn vanavond Italië, Frankrijk en Duitsland. De finalisten worden rond 23 uur bekend.

1. Noorwegen

Alexander Rybak Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ That’s How You Write a song



Hij lijkt in negen jaar tijd precies drie maanden ouder geworden. Na zijn zege in 2009 is Alexander Rybak (nu 31) terug. Uiteraard mét viool en een catchy instapcursus hitschrijven op muziek. Vrolijke opening van de avond en Rybak gaat makkelijk door naar de finale.

2. Roemenië

The Humans Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Goodbye



Gevaarlijke rivalen voor Waylon. Niet dat deze windkracht 8-ballade nou zo verheffend is, maar Roemenië overleefde alle halve finales waaraan het ooit deelnam. Tactisch verdeelde stemkracht waarschijnlijk, die zelfs een act vol gemaskerde etalagepoppen naar de eindstrijd helpt.

3. Servië

Sanja Ilic & Balkanika Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Nova Deca



Eerste gedachte: smurfenvijand Gargamel heeft zijn baard laten staan. En door smurfenland waait zo te zien ook een stevige bries. Wel prettig tussen de gedateerde balkanbeats: Nova Deca (Nieuwe kinderen) kent maar vijf regeltjes tekst.

4. San Marino

Jessika feat. Jenifer Brening Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Who We Are



We Are Who We Are/And Who We Are is Who We Gonna Be. In San Marino steek je er ongetwijfeld Nietzsche en Kant mee naar de kroon, maar daarbuiten blinkt deze bijdrage vooral uit in de volstrekte platheid én kansloosheid. Toch nog één ster voor die schattige dansende robotjes.

5. Denemarken

Rasmussen Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Higher Ground



Als variant op Sienekes draaiorgel, zendt Denemarken in de categorie ‘nationale symbolen die altijd scoren’ vijf Vikingen naar Lissabon. Zingen kan frontman Jonas Rasmussen zeker en zijn Higher Ground ligt prettig in het gehoor. Concurrent voor Waylon voor de laatste finaleplekken.

6. Rusland

Julia Samoylova Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ I Won’t Break



Daar is ze dan. Vorig jaar strandde ze bij een Oekraïense grenspost, vanwege een aldaar verboden optreden op de bezette Krim. Eenmaal in Lissabon, vraag je je af of er geen wakkere Portugese douanebeambte was die Julia kon tegenhouden en terugsturen naar haar zangdocente.

7. Moldavië

Doredos Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ My Lucky Day



Jaaaaa! John Lanting op z’n Moldavisch. Slaande deuren, misverstanden en rode oortjes. Camp-favoriet van de eenkoppige redactie van dit overzicht. Topklucht die hopelijk de finale gaat halen. Het liedje? Eeeh…vergeten.

8. Nederland

Waylon Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Outlaw in 'Em



‘Een doorvoelde ode aan de countrymuziek. Een lied dat niet dieper uit de ziel van de zanger had kunnen komen. Je merkt dat de muziek de maker door de aderen stroomt. Het toevoegen van de dansstijl krumping is een hartverwarmende innovatie op het Eurovisie-podium.’

– Dit bericht is in lijn met het Mediahandboek 2018 van Waylon.

9- Australië

Jessica Mauboy Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ We Got Love



Het blijft even wennen: Australië op het Eurovisie Songfestival. Maar Australië is een blijvertje en gaat onherroepelijk een keer winnen. Met Jessica Mauboy en haar heerlijk euforische mainstreampop komen ze net te kort voor het podium.

10. Georgië

Ethno-Jazz Band Iriao Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ For You



Het probleem met deze neo-Sovjet-inzending: hij is totaal misplaatst op dit festival. De sfeervolle etnojazz past vast prima in een nachtclub in Tbilisi, maar niet in de grootste muzikale tv-show van Europa. Net zoals ook de podiumpresentatie van de heren bij uitstek geschikt lijkt voor de radio.

11. Polen

Gromee ft. Lukas Meijer Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Light Me Up



Als Polen vanavond uit één van de eerste uitslag-enveloppen komt, weten we dat Waylon in de problemen zit. Deze nogal goedkope EDM-parodie ligt lekker in het gehoor en kan dankzij Polens grote, verspreide stemachterban best eens oprukken vanuit de achterhoede.

12. Malta

Christabelle Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Taboo



Vlammenwerpers, laserstralen en een danseres in doorzichtig turnpakje. Om met Lee Towers te spreken: ‘Alle ingrediënten staan op groen voor een goede afloop’. Toch wankelt deze Maltese bijdrage en dat komt door de voorspelbare elektro die zangeres Christabelle meer in de weg zit dan helpt.

13. Hongarije

AWS Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Viszlát Nyár



Heavy metal uit Hongarije. Het klinkt net zo aanlokkelijk als salsa uit Kazachstan of een polka vanaf de Cariben. En inderdaad: een streling voor het oor wordt het nooit. Wel ideaal om uw voor de televisie ingedutte schoonmoeder even flink te laten schrikken met een ram op de volumeknop.

14. Letland

Laura Rizzotto Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Funny Girl



Lachen om een Letse met de achternaam als een Italiaanse menukaart is natuurlijk flauw. Maar waar zit de humor van het saaie Funny Girl dan? Misschien in die vuurrode robe van doorschijnend gaas. Gerard Joling zou zeggen: ‘Met gierende banden naar huis. En zorg dat je met het vliegtuig niet op een Let landt!’

15. Zweden

Benjamin Ingrosso Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Dance You Off



Geen dure led-verlichting in het sobere decor van Lissabon? Geen probleem, Zweden neemt zelf een wand met knappe visuals mee. Het is een ijzeren wet: wie – niet alleen financieel - investeert, zal oogsten. Benjamin Ingrosso staat met zijn eigentijdse elektropop zaterdag bij de beste 10.

16. Montenegro

Vanja Radovanovic Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Inje



Arme Vanja. In zijn lichtblauwe kostuum uit de boedel van een Toppers-concert zie je het hem denken: ‘Wat doe ik hier in vredesnaam?’. Bewondering daarom voor zijn doorzettingsvermogen en de passie die hij in galmballade legt. Inje betekent overigens ‘vorst’ en niet ‘vals’.'

17. Slovenië

Lea Sirk Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Hvala, ne!



Nee, bedankt. Dat is behalve de titel van de Sloveense inzending ook het gevoel dat je al de eerste minuut vol Balkanbliepjes en struikelende beats bekruipt. Jahaa, we weten heus wel dat Slovenië tegenwoordig een modern land is. Daar is deze geforceerde Adriatische disco niet voor nodig.

18. Oekraïne

Melovin Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Under the Ladder



Zoveel aandacht als de vete tussen Rusland en Oekraïne de afgelopen jaren opeiste, zo rustig is het nu. Misschien komt het doordat Kostyantyn Bocharov alias Melovin zich in Lissabon zo’n welbespraakte en vriendelijke jongen toont. En nee, hij draagt geen glazen oog, maar een contactlens.