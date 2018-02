Ook vriend Heather Locklear opgepakt na huiselijk geweld

Art Rooijakkers op pad voor nieuw seizoen Helden van de Wildernis

9:06 Wie is de Mol?-presentator Art Rooijakkers (41) verblijft momenteel in Cambodja voor een nieuw seizoen van het door hem bedachte AVROTROS-programma Helden van de Wildernis. Daarvoor bezoekt hij à la Floortje Dessing natuurbeschermers in alle uithoeken van de aardbol. Art maakte vandaag bekend dat er zes nieuwe afleveringen aan zitten te komen. De eerste is 6 september te zien op NPO1.