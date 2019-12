Ook op tweede kerstdag lange rijen voor Top 2000 Café

Het café opende woensdag zijn deuren bij de aftrap van de jaarlijkse ‘lijst der lijsten’. Ook toen stond de kroeg stampvol met fans die dansten, in stilte genoten van de nummers of een handtekening van een van de dj’s kwamen halen. In totaal kunnen er zo’n 150 mensen tegelijkertijd naar binnen. Ze kunnen maximaal een uur of halfuur blijven.



Luisteraars kunnen sinds 2010 terecht in het tijdelijke Top 2000 Café. Vorig jaar werd in een week tijd een recordaantal van 32.000 bezoekers ontvangen.



Het café sluit zijn deuren weer op oudejaarsdag, op de laatste dag van de Top 2000.