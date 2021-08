Ook in het echt? ‘David Schwimmer en Jennifer Aniston zijn aan het daten’

Warme maaltijden

De bron vervolgt: ,,Ze brachten tijd door in Jen’s huis. ‘s Avonds kookte zij maaltijden voor hen allebei. Ze genoten van de tijd samen, praatten en lachten. Ze werden ook gezien tijdens een wandeling op een van Jennifer’s favoriete wijngaarden in Santa Barbara, terwijl ze samen wijn dronken, diep in gesprek verzonken. Het was duidelijk dat er heel veel chemie tussen hen is."



Tijdens de reünieshow, die in mei werd uitgezonden, verklapte David dat hij ten tijde van de show een crush had op Jennifer. ,,En dat was wederzijds", vertelde de acteur. ,,We hadden allebei een zware crush op elkaar, maar het kwam nooit uit. Een van ons had altijd een relatie en die grens zijn we nooit overschreden."



En Jennifer vertelde: ,,Ik herinner me dat ik een keertje tegen David zei: ‘Het gaat zo’n tegenvaller zijn als we voor het eerst op nationale tv zouden kussen.' En jawel, dat gebeurde. We kanaliseerden al onze aanbidding en onze liefde voor elkaar in Ross en Rachel."