Ook in buitenland volop aandacht voor portret Amalia

Net als in Nederland worden Amalia’s acceptatie over haar toekomstige rol als koningin en haar relaas over haar toekomstige partner veel overgenomen. Ook schrijven veel media over de openheid waarmee de prinses praat over psychische gezondheid.



De Argentijnse krant La Nación haalt daarbij in het bijzonder de passage aan waarin Amalia praat over haar in 2018 overleden tante Inés Zorreguieta, de jongste zus van koningin Máxima. De prinses vertelt in het boek dat ze het belangrijk vindt om aan haar psychische gezondheid te werken omdat haar tante zelf een einde aan haar leven maakte. ,,Ik probeer maar te denken dat ze het beter heeft nu. Dat ze bij mijn opa is.”