Ook Ellen DeGeneres keert terug op tv met show vanuit huis

MTV zendt coronashow met sterren als Lady Gaga en Billie Eilish live uit

6 april Internationale artiesten als Lady Gaga en Billie Eilish zijn zondag 19 april te zien in een speciaal programma rond de coronacrisis op de Nederlandse MTV. De liveshow One World: Together at Home bevat optredens en toont echte ervaringen van artsen, verpleegkundigen en gezinnen van over de hele wereld tijdens de coronacrisis.