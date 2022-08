Ook de hond van Superman heeft nu zijn eigen bioscoopavontuur

Wie thuis katten, honden, schildpadden en/of cavia’s heeft rondlopen, ziet een reeks herkenbare, grappige dierenmanieren aan zich voorbij trekken. De humor is aangenaam scherp, met diverse verwijzingen naar de populaire pop- en filmcultuur. Dat biedt ook voor ouders een geinige kijkervaring, al is de plot behoorlijk hysterisch.

In een tijd waarin diverse animatiestudio’s briljant werk leveren, behoort DC Club van Super-Pets niet tot de top qua visuals. Het kleurgebruik is weliswaar doordacht warmbloedig en geïnspireerd op het hyperrealistische schilderwerk van Maxfield Parrish, veel personages ogen daarentegen eendimensionaal en vlak. Debuterend regisseur Jared Stern was, net als scenarist John Whittington, eerder betrokken bij enkele LEGO®-animatiefilms. Deze heren weten dus heel goed hoe je humor in actiescènes verweeft met inhoudelijke en talige grapjes. De casting van de spitsvondige, Engelstalige stemmencast is ook heerlijk.