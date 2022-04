Ook Canada krijgt eigen Eurovisie Songfestival

,,Het is tijd voor Canada om mee te feesten en mee te doen aan dit wereldwijde spektakel”, zegt songfestivalbaas Martin Österdahl over het nieuwe evenement. ,,De liefde voor muziek is universeel en de verscheidene muziekgenres en -stijlen overstijgen landsgrenzen. Het verenigt mensen op een manier zoals geen enkele andere kunstvorm dat kan.”



Het is niet de eerste keer dat Canadese artiesten kunnen optreden tijdens het liedjesfestijn; vijf keer deed er namelijk al eens een Canadees mee aan het originele Eurovisie Songfestival. De bekendste Canadese deelname is Céline Dion, die in 1988 het evenement namens Zwitserland won met haar nummer Ne Partez Pas Sans Moi. De deelname zorgde voor Dions wereldwijde doorbraak.