Ook Brabanders tussen de rijkste jonge sterren van Nederland

Twee miljoen euro minder vermogen heeft Martijn Garritsen, wereldwijd bekend als dj Martin Garrix. Hij is met zijn 23 jaar de jongste rijke op de lijst, en boert goed met zijn hits, zijn optredens en zijn eigen platenlabel. Garrix wordt op de voet gevolgd door Nick van der Wall, die als Afrojack eveneens een grote naam is in de dj-wereld. Volgens Quote heeft hij 25 miljoen euro. Geen wonder dat hij graag rondrijdt in een peperdure Bugatti Veyron. De top 3 best verdienende dj's wordt afgesloten door Hardwell (Robbert van de Corput), die 22 miljoen euro bezit.



De tweede bekende vrouw op de lijst is presentatrice Nikkie Plessen, die vooral goede zaken doet met haar modemerken. Vorig jaar maakte ze, samen met haar vriend Ruben Bontekoe, een nettowinst van maar liefst 5,7 miljoen euro. Zij zelf is goed voor een vermogen van 24 miljoen euro volgens het zakenblad, dat schrijft Plessen jarenlang te hebben onderschat.



Jan Smit (33) is de BN’er die het laagst op het rijkenlijstje staat, met 13 miljoen euro op plek 70.