Ook blinde en slechtziende kinderen kunnen nu Donald Duck 'lezen'

Alles draait om twee strips van elk vier plaatjes, met een grappig verhaaltje zoals ze ook in het papieren blad staan. Maar waar dat een paar millimeter dik is, is de Donald Duck voor blinden en slechtzienden een lijvige map van 10 centimeter. De inhoud bestaat uit drie delen, legt hoofdredacteur Joan Lommen uit.

In braille wordt uitgelegd hoe Donald Duck eruitziet ('een eend in een matrozenpak'). Dat wordt ook uitgelegd in een audiobestand. Maar het belangrijkst is misschien wel het 'tactiele' gedeelte: voelbare plaatjes, waarbij Donald, Dagobert en Katrien in reliëf zijn afgebeeld zodat lezers kunnen voelen hoe de stripeenden verschillen van echte eenden. Ook is er een uitleg over de beeldtaal die in strips wordt gebruikt. ,,De tekstballon bijvoorbeeld. En een hoofd met twee bliksemschichten, waarmee je aangeeft dat iemand boos is", zegt Lommen.

Toegankelijk

Het idee om een speciale Duck voor blinden te maken kwam van Dedicon, een stichting die alle soorten leesvoer toegankelijk maakt voor mensen met een visuele beperking. ,,We hebben het idee meteen omarmd en wilden er graag aan meewerken", aldus Lommen. De kosten van het project, 80 à 90 euro per exemplaar, worden gedragen door de Koninklijke Bibliotheek. De oplage is niet zo groot: 75 exemplaren voor blinde kinderen in de leeftijd 8 tot 12 ('dat zijn alle blinde kinderen in Nederland in die leeftijdscategorie'), en nog eens 500 exemplaren voor slechtziende kinderen.

De Donald Duck voor blinden is niet in de winkel te koop. Kinderen die lid zijn van de Bibliotheekservice Passend Lezen kunnen daar een exemplaar aanvragen. Het kost ze dan niets. ,,Dat is goed geregeld zo. Het zou heel jammer zijn als het ineens op Marktplaats zou verschijnen als collector's item", zegt de hoofdredacteur.

Vooralsnog is het een eenmalig project, maar Lommen hoopt wel op een groot succes: ,,Als ik een glimlach zie, weet ik dat het goed is." Ze reikt de eerste Donald Duck voor blinden donderdag uit aan de 15-jarige leerling Twan Driessen op de blindenschool in Huizen.

Later dit jaar komt uitgever Sanoma met een speciale Donald Duck voor kinderen met dyslexie. De teksten zullen eenvoudiger zijn, er zit meer rust in de tekeningen en mogelijk krijgen de teksten in de tekstballonnen een beter leesbaar lettertype.