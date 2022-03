Ook België onthult songfestivalnummer, Verenigd Koninkrijk stuurt TikTok-ster naar Eurovisie

Het nummer van Makiese doet denken aan een James Bond-ballad. Het einde ervan is opzwepend met een gospelkoor op de achtergrond. Dat Makiese, die vorig jaar op 20-jarige leeftijd The Voice Belgique won, meedoet aan het songfestival was al maanden bekend. Hij heeft Congolese roots en werd geboren in Antwerpen. De zanger is niet alleen succesvol op het podium, hij is dat ook op het veld. De voetballer tekende een contract als doelman bij de Belgische club Excelsior Virton in afdeling 1B.

De Belg strijdt in de tweede halve finale op 12 mei om een plaats in de grote finale op 14 mei. Zijn Britse concurrent Sam Ryder is al verzekerd van een plek in de finale, omdat het Verenigd Koninkrijk een van de zogeheten ‘big five’ is. Ryder vindt het geweldig dat hij zijn land mag vertegenwoordigen. ,,Ik was als kind al fan van het Eurovisie Songfestival en ik ben trots dat ik de kans heb gekregen om op een evenement te zingen waar een paar van de meest getalenteerde creatievelingen, artiesten en songwriters van Europa bij betrokken zijn”, zo laat hij weten in een reactie. Hij heeft Space Man geschreven met Amy Wadge, die ook mee heeft geschreven aan de hit Thinking Out Loud van Ed Sheeran.