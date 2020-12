Ook aspirant-omroep Ongehoord Nederland! passeert grens van 50.000 leden

ON! maakt het nieuws morgenochtend 11.00 uur officieel bekend in hun Zwarte Pietenjournaal op de website van de omroep. Volgens Karskens is daarin te zien dat ook Sinterklaas (ere)lid is geworden en omroepsympathisanten Geert Wilders (PVV) en Thierry Baudet (FvD) van ‘een echte Zwarte Piet’ een presentje ontvangen. ON! zet in op tv- en radioprogramma’s over onder meer de bezorgdheid om massa-immigratie, de ‘klimaatgekte’ en wil een kritische geluid laten horen over de Europese Unie.