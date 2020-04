Onze Jongens in Miami volgende week al on demand te kijken vanwege coronacrisis

Het is de eerste Nederlandse bioscoophit die op deze manier de overstap maakt van het witte doek naar on demand. Eerder werden wel al veel buitenlandse hits eerder via de thuiskanalen beschikbaar gemaakt, zoals Oscarwinnaar Parasite, de horrorfilm The Invisible Man en kostuumdrama Emma.



Onze Jongens in Miami vertelt over een groep sexy bouwvakkers die in Miami een nachtclub willen beginnen. Het is het vervolg op hitfilm Onze Jongens uit 2017. De hoofdrollen in Onze Jongens 2 worden gespeeld door Jim Bakkum, Martijn Fischer, Juvat Westendorp en Eva van de Wijdeven.



Nijenhuis had overigens twee grote hits in de bioscopen draaien toen de theaters vanwege de coronamaatregelen hun deuren moesten sluiten. De andere hit, de komedie De beentjes van Sint Hildegard met cabaretier Herman Finkers in de hoofdrol, stond zelfs op de eerste plek in de bezoekerslijst toen de crisis uitbrak. Distributeur September Film laat desgevraagd weten dat De beentjes voorlopig nog niet on demand te zien is.