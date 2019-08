Onweerstaanbaar voor kinderen: je eigen reep maken

Waar zijn we?

In Sjakie's Chocolademuseum in Middelburg, waar je voor 7,50 euro entree naar binnen mag. De opbrengsten gaan naar het goede doel: de oprichting van de Willie Wonka Vakantievilla, bestemd voor families met zieke kinderen die er even tussenuit willen. Dat het museum in de Zeeuwse hoofdstad staat is niet zo gek; in de 17de eeuw was Middelburg voor de VOC een belangrijke haven, waar grote ladingen cacao werden verhandeld. Het museum is dan ook toepasselijk gevestigd in een pand dat stamt uit 1665.



Wat krijgen we?

U raadt het al: chocolade. Veel chocolade. Van de 51 verschillende soorten in het museum mag je proeven. Al zijn er wel huisregels: één stukje van elke soort per persoon. Wie betrapt wordt op ‘schrokken of snaaien’, wordt onherroepelijk het museum uitgezet. Onderdeel van de entree is een demonstratie en het maken van een eigen chocoladereep in de winkel, drie panden verderop in de straat. Het museum is klein en wordt volledig gerund door vrijwilligers. Het is dan ook geen geijkt museum. Er is gekozen voor beleving (proeven), informatie over de lekkernij is slechts spaarzaam aanwezig. Daarvoor is een boekje samengesteld.