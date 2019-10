‘Onvoorspelbare Máxima pakt uit met perfecte jurk voor het staatsbanket’

Fashionkenner Droogendijk weet als geen ander: Máxima is onvoorstelbaar onvoorspelbaar. Ook vandaag, tijdens het staatsbanket in New Delhi, verraste de koningin in een roze jurk, gemaakt van een echte Indiase sari. Waar het eerst nog een raadsel was van wie de creatie zou zijn, bleek het later om een ontwerp van Jan Taminiau te gaan. Een van Máxima’s favoriete designers. ,,Hij heeft zichzelf weer overtroffen”, jubelt Droogendijk.



De japon, ‘ingetogen qua kleur, maar toch heel rijk van stof’, past precies bij de gelegenheid van het staatsbanket. ,,Ik ben echt blij verrast. Door de kleur en de stof van Máxima’s jurk blijft het geheel mooi in balans”, legt Droogendijk uit. ,,De koning heeft gekozen voor black tie, dan denk je niet direct aan een diadeem bij de koningin”, aldus de fashionkenner, die niet had verwacht dat Máxima zo zou uitpakken.



De diamanten bandeau waar Droogendijk het over heeft, is een graag gezien juweel bij de koningin. ,,De bandeau is makkelijk te combineren en draagt ze vaak. Ik snap dat Máxima daarvoor heeft gekozen.”