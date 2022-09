Ontvoeringsdrama zorgt voor verwarring, maar verliest op het einde zijn kracht

Alles begint in Suspicion, niet te verwarren met de gelijknamige thriller van Alfred Hitchcock, met een ontvoering. In een New Yorks vijfsterrenhotel weten vier kidnappers, met maskers van de Britse koninklijke familie op, de zoon van de aanstaande Amerikaanse ambassadeur in Engeland (een zakenvrouw gespeeld door Uma Thurman) te overmeesteren. Hij wordt in een koffer weggebonjourd. Het waarom van deze actie blijft lang duister.



Suspicion, een Britse bewerking van de Israëlische serie False Flags, brengt de kijker voortdurend in verwarring. Zo worden al snel drie Britten uit Londen opgepakt die ook in het bewuste hotel aanwezig waren. Ze hebben totaal geen connectie met elkaar. Een van de vrouwen wordt zelfs in de kerk voor haar huwelijksvoltrekking gearresteerd en mag in haar trouwjurk de ondervragingskamer in.



Zolang het duister blijft wat de motieven zijn en wie daar verantwoordelijk voor is weet Suspicion zeker te boeien. Maar zodra de contouren zich steeds meer beginnen af te tekenen verliest de serie toch iets aan kracht.