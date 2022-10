Ontvoering van bejaarde vrouw komt extra hard in deze Noorse crimi

RecensieIn onze playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van on demand-films, series, albums en podcasts. Wat moet je (niet) gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag een misdaadserie naar een boek van Jo Nesbø.

Forsvinningen Misdaadserie (Netflix)



Vergeleken met Zweden en Denemarken heeft Noorwegen maar een pover aanbod aan intrigerende misdaadseries. Dat is opmerkelijk omdat een van de beste auteurs in dit genre, Jo Nesbø, een volbloed Noor is.

Zijn werk is echter mondjesmaat verfilmd, met als grote deceptie The Snowman (2017), over zijn bekendste personage Harry Hole, de dwarse politieman uit Oslo. Het leverde een pijnlijk mislukte filmbewerking op, ondanks een stevige cast, onder wie Michael Fassbender als Hole. Zelfs de verantwoordelijke Zweedse regisseur Tom Alfredson distantieerde zich na ingrepen van de producenten van de film, waarvoor aanvankelijk Martin Scorsese was benaderd.

Sindsdien bewaakt Nesbø zijn creatie als een pitbull. Terwijl in de persoon Harry Hole toch ook een intrigerende televisieserie schuilt, maar voorlopig houdt de schrijver geïnteresseerde producenten op een afstand.

Wie van Noorse crimeseries houdt, wordt dus karig bedeeld. Al zijn er soms uitzonderingen, zoals Forsvinningen (De Verdwijning, ook bekend onder de Engelse titel The Lørenskog Disappearance), waarin het waargebeurde verhaal van de ontvoering (in 2018) van de echtgenote van een miljardair wordt nagespeeld. Zoals gebruikelijk met op waarheid gebaseerd misdaaddrama begint de miniserie met een disclaimer. Bepaalde personages zijn aangepast en zelfs verzonnen. Als kijker wil je dan meteen weten wie dat zijn, maar dat blijft giswerk.

Leerzaam is de serie ook. Zo noemt een van de betrokken rechercheurs de Vergeetcurve van de Duitse psycholoog Hermann Ebbinghaus, die veel onderzoek deed naar de werking van het geheugen. Een van zijn stellingen is dat mensen na twee dagen 70 procent van wat zij onder ogen hebben gekregen zijn vergeten.

Dat is een lastige bijkomstigheid voor het team dat belast is met de verdwijning van Anne-Elisabeth Hagen. Voorlopig moet de vermeende ontvoering geheim worden gehouden, gezien de dreigementen van de kidnappers, die een miljoenenbedrag in het niet-traceerbaar Monero-cryptogeld eisen. Bovendien is meneer Hagen een bekende Noor die miljarden verdiende met bouwprojecten en als schaatser een verdienstelijke 10 kilometer kon rijden en zelfs olympisch kampioen Johann Olav Koss begeleide.

Het eerste deel van Forsvinningen concentreert zich op het moeizame politieonderzoek, dat onder leiding staat van een vrouwelijke rechercheur die ook nog moet zorgen voor een dementerende vader, ooit werkzaam bij de politie. Of dit het fictieve element in de reeks is, wordt niet duidelijk.

Vorderingen worden niet gemaakt in het onderzoek. De dagen verstrijken zoals blijkt uit een kalender die herhaaldelijk in beeld verschijnt. Uiteindelijk wordt besloten om de mediastilte op te heffen.

In het tweede deel ligt de focus bij een bekroonde onderzoeksjournalist die tijdens een ceremonie een opmerkelijke uitspraak over Noorwegen doet: ,,Wij zijn het rijkste, veiligste en eerlijkste land ter wereld.’’ Dus komt de ontvoering van de bejaarde vrouw extra hard.

Al snel krijgt de verslaggever enkele primeurs toegespeeld door een bron in het politiekorps. Hij krijgt de indruk dat het onderzoeksteam last heeft van een tunnelvisie. Zijn bevindingen maken duidelijk dat de echtgenoot eigenlijk wel erg veel belang heeft bij het verdwijnen van zijn vrouw, die op het punt stond van hem te scheiden. Voor de kijker is dit de hamvraag tot het einde: is de echtgenoot de kwade genius achter de verdwijning?

Kan Forsvinningen de vergelijking aan met de betere misdaadseries uit Denemarken en Zweden? Het is een twijfelgeval, maar de hoofdpersonages zijn eigenlijk te saai en te gewoontjes om te beklijven. Dat komt ervan als je waargebeurde misdaden nabootst.

