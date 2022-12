Ontknoping Sinterklaasjournaal morgen al, mogelijk tijdens WK-duel van Oranje

Op Pakjesavond, 5 december, zendt de NTR altijd een jaaroverzicht van het net afgeronde seizoen van Sinterklaasjournaal uit. Dit jaar ook, maar die compilatie-uitzending (van 45 minuten) is ook zondagavond al te zien. De omroep gaat er van uit dat veel gezinnen vanaf zaterdagavond al Pakjesavond vieren. ,,En we willen het verhaal daarvoor al afgerond hebben’’, stelt een woordvoerder van de omroep.

De compilatie-uitzendingen beginnen om 17.50 uur (zondag) en 17.20 uur (maandag), de ontknoping is morgenavond vanaf het gebruikelijke tijdstip te zien: 18.00 uur. Normaal gesproken is de achtste finale van Nederland tegen de VS op het WK voetbal in Qatar (aftrap 16.00 uur) tegen die tijd net afgelopen, tenzij een verlenging noodzakelijk is.