‘Ontevreden crewlid legde mogelijk opzettelijk echte kogel klaar voor Alec Baldwin’

Het schietincident op de filmset met Alec Baldwin is mogelijk het resultaat van bewuste sabotage door een ontevreden crewlid. Iemand zou een echte kogel in een doos vol nepkogels hebben gedaan, die vervolgens in het pistool belandde waarmee Baldwin cameravrouw Halyna Hutchins doodschoot. Met die theorie houden de advocaten van de wapenspecialist van de film serieus rekening, zeiden ze tegen het tv-programma Today .

Met een bewijs voor de theorie kwamen ze niet. Hoewel de twee raadsmannen benadrukten dat dit slechts een van de vele mogelijke verklaringen is voor het incident, denken ze duidelijk sterk aan deze theorie. Zo speculeerden ze over een mogelijk motief.

,,Iemand die dit zou doen, wil de filmset saboteren, een punt maken, laten weten dat ze ontevreden en ongelukkig zijn’’, aldus advocaat Jason Bowles, die wapenmedewerker Hannah Gutierrez-Reed bijstaat. Hij refereerde aan de crewleden die een dag eerder waren weggelopen van de set. ,,Zij waren ontevreden, omdat ze twaalf à veertien uur per dag werkten, niet konden verblijven in hotels in de buurt en steeds moesten reizen.’’

Bowles wilde de crewleden nog geen mogelijke verdachten noemen, maar zei dat hij ‘op dit moment niemand kan uitsluiten’. Vervolgens maakte hij de optelsom: in een doos met nepkogels zou een echte kogel hebben gezeten, er waren ontevreden medewerkers én het pistool waarmee Alec Baldwin uiteindelijk schoot, heeft twee uur lang voor het grijpen gelegen op de set, aldus de advocaat. De voorraad kogels zou sowieso vrij toegankelijk zijn geweest voor de crew van de film Rust.

Wapenspecialist Hannah Gutierrez-Reed heeft voorafgaand aan het ongeluk niet gecheckt of de kogels in het pistool nep waren, stelden haar advocaten. Het incident gebeurde volgens hen immers niet tijdens een echte opname van een scène, maar bij een technische oefening om camerastandpunten te bepalen, waar Gutierrez-Reed niet bij was.

Tegelijkertijd gaven ze toe dat de vrouw het pistool en de kogels wel heeft laten zien aan de assistent-regisseur. Had zij als wapenkenner niet moeten opmerken dat een van de kogels echt was? Dat kon ze niet, stelde Bowles. Want losse flodders lijken volgens hem van buiten te sterk op echte kogels om snel een onderscheid te kunnen maken.

De 24-jarige Gutierrez-Reed is een van de personen naar wie de politie onderzoek doet vanwege het schietincident van eind oktober. Gutierrez-Reed en assistent-regisseur Dave Halls zijn de laatsten die het wapen in handen hebben gehad voordat Baldwin er het fatale schot mee loste. Daardoor kwam de 42-jarige cameravrouw Halyna Hutchins om het leven. Tegen Baldwin is geen aanklacht ingediend.

