Onschuldig of ongepast? Deze grappen uit HBO-serie The Prince doen veel stof opwaaien

De nieuwe HBO-animatieserie The Prince kan op sociale media op veel kritiek rekenen, vooral omdat kijkers de gemaakte grappen ‘ongepast’ of ‘respectloos’ vinden. De satirische reeks over het Britse koningshuis vertelt met een knipoog het koninklijke leven vanuit het oogpunt van prins George (8), maar ook de andere leden van de Britse royals blijven niet gespaard.

Hoewel de serie - die werd geschreven en bedacht door Family Guy-producent Gary Janetti - nog geen week te bekijken is, zijn er nu al twee kampen ontstaan onder de kijkers. De mensen die schande spreken van de reeks lijken de boventoon te voeren. ,,De royals zijn in de loop der jaren in tientallen shows geparodieerd, maar dit is de eerste keer dat ik me kan herinneren dat kinderen het doelwit zijn”, zei royaltyjournalist Omid Scobie, schrijver van het boek Finding Freedom over prins Harry en Meghan, op social media. ,,Het mag dan misschien wel ‘comedy’ zijn, maar het komt op mij nogal akelig en grensoverschrijdend over.”

Vooral de gemaakte moppen stoten kijkers tegen de borst: de jonge prins George wordt (op erg Amerikaanse wijze) neergezet als een verwende diva die geobsedeerd is door faam, status én The Real Housewives op tv. Zo wendt prins George zich in een scène tot een butler en vraagt hij: “Neem me niet kwalijk, maar heb je ook thee die niet naar pis smaakt?” Ook is hij in de serie gemeen, vloekt hij voortdurend en is hij haatdragend tegenover vrouwen.

De Queen wordt dan weer afgeschilderd als een gangsterbaas die voortdurend tabloids als The Sun leest en in één scène schiet ze zelfs een medewerker dood die niet meteen in actie schiet. Waarop prins George met een brede grijns inpikt en zegt: “Ze is zo’n bad b*tch!”

Hoewel The Prince eerder al werd uitgesteld na de dood van prins Philip in april, hebben de makers geen moeite gedaan om gevoelige onderwerpen te vermijden. In één van de afleveringen roept de 8-jarige prins George op om ‘de defibrillator klaar te maken’, terwijl zijn overgrootvader in een andere uitzending dood op de grond neervalt terwijl hij een gepureerde maaltijd eet, zonder dat iemand daarvan opkijkt of iets over zegt.

© HBO

Ook prins Charles en hertogin Camilla krijgen er serieus van langs. Charles wordt neergezet als een op macht belust ‘moederskindje’, dat de hele tijd klaagt over het feit dat hij al zo lang moet wachten om de troon te bestijgen. Terwijl Camilla het ‘lelijke eendje’ vormt dat steeds opmerkingen krijgt over haar uiterlijk, haar man klappen verkoopt, en prins Philip uitlacht met zijn slechte gezondheid en hoge leeftijd.

Ook prins Charles en hertogin Camilla krijgen er serieus van langs. © HBO

Ondertussen wordt Meghan Markle afgeschilderd als een wanhopige actrice die geen nieuw werk kan vinden en prins Harry wordt geportretteerd als iemand die zo weinig in contact staat met de realiteit dat hij niet zelf boodschappen kan doen en niet weet hoe een koelkast werkt. ,,Het meest ongelooflijke is gebeurd”, zegt hij op gegeven moment op een ‘domme’ toon. ,,Ik heb een plek gevonden, je gaat het niet geloven.... Er lagen stapels en stapels voeding, zo ver als je oog reikte. Er liepen mensen gewoon door de gangen pikten het op.”

En prins William en Kate Middelton? In The Prince zijn ze doodongelukkig en heeft Middleton een drankprobleem om het hoofd te kunnen bieden aan haar huwelijk met prins William. ,,Ik dacht dat iedereen in Los Angeles een domme alcoholist was”, vertelt ze in een aflevering, met een groot glas wijn in de hand. Haar echtgenoot reageert daarop met: ,,Nee, het ligt aan jou”, maar krijgt meteen een antwoord terug: ,,Er is niet genoeg drank in de wereld om jou draaglijk te maken.”

© HBO