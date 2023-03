Ongeloof bij Nederlandse studio om plots overlijden tv-ster Lance Reddick (60): ‘Enorm verdrietig’

the wireDe Amerikaanse acteur Lance Reddick is op 60-jarige leeftijd overleden. Dat melden Amerikaanse media. De acteur stierf vrijdagochtend een natuurlijke dood in zijn huis in Los Angeles.

Reddick was bekend van een aantal hitseries, zoals The Wire, Fringe en OZ, waarin hij in 2000 zijn debuut maakte. Hij speelde in de serie een rechercheur die tijdens een undercoverklus verslaafd raakt en naar de gevangenis OZ wordt gestuurd. In hitserie The Wire speelde hij de hoofdrol van luitenant Cedric Daniels, het hoofd van de narcoticadivisie.

Het grote publiek kende Reddick de afgelopen jaren vooral van zijn rol in de hitfilmreeks John Wick, waarin hij Charon speelde, de conciërge van het Continental Hotel in New York, een vrijhaven voor het gilde van huurmoordenaars waar het titelpersonage deel van uitmaakt. Reddick speelde een belangrijke bijrol in de vier delen die tot nu toe zijn gemaakt. Het vierde deel is vanaf volgende week wereldwijd in de bioscopen te zien.

Perfecte professional

De film wordt opgedragen aan de overleden acteur, laten hoofdrolspeler Keanu Reeves en regisseur Chad Stahelski weten in een gezamenlijke verklaring aan Amerikaanse media. Reeves en Stahelski zeggen ‘diep bedroefd en gebroken‘ te zijn door het nieuws van het overlijden van hun goede vriend en collega. ,,Hij was de perfecte professional en een plezier om mee te werken.”

In de afgelopen jaren werkte Reddick veel samen met Guerrilla Games, de bekende spelontwikkelaar uit Amsterdam. De acteur verleende zijn stem aan twee grote games van de studio: Horizon: Zero Dawn en Horizon: Forbidden West. Deze spellen staan bekend als de grootste Nederlandse mediaproducties die ooit zijn uitgebracht. ,,Vreselijk en enorm verdrietig nieuws over Lance”, laat producent Angie Smets van de studio weten.

Guerrilla Games komt in de loop van de ochtend met een statement.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: