Ongeloof bij bezoekers en personeel Ziggo Dome na snoeihard concert: 'Zelfs met oordoppen een marteling’

klachtenregenHet concert van de Britse rockband Placebo in de Ziggo Dome heeft op sociale media een stortvloed aan klachten veroorzaakt. Bezoekers klagen steen en been over het bulderende geluid en sommigen stellen met suizende oren te zijn weggegaan. De Ziggo Dome betreurt de grote hoeveelheid klachten, maar benadrukt dat het concert onder de gestelde geluidsnorm is gebleven.

Het is uiterst ongebruikelijk dat de Ziggo Dome overspoeld wordt met klachten over slecht geluid. De Amsterdamse popzaal geniet in ons land en daarbuiten een feilloze reputatie als het aankomt op akoestiek en geluid. Maar de commentaren op Facebook en Twitter zijn na het concert van Placebo van heel andere aard. Een enkeling stelt zelfs vroegtijdig te zijn vertrokken omdat er naar verluidt een muur van geluid door de zaal trok.

,,In ons vak zaten de mensen met de handen op de oren”, zegt de 33-jarige Johan uit het Brabantse Werkendam tegen deze site. ,,Wij zaten rechtsvooraan het podium, vlakbij een van de grote speakers. Bij het voorprogramma merkten we al dat het fout zat. Een enorme dreun aan geluid walste door de zaal. Snoei- en snoeihard was het. We moesten in elkaars oren schreeuwen om elkaar nog te kunnen verstaan. Dat is echt niet normaal. Ongelooflijk voor een zaal als de Ziggo Dome. Vrienden van mij zijn halverwege de set vertrokken.”

‘Het publiek was volslagen lamgeslagen’, schrijft bezoeker Johan Lemmers op Twitter. ‘Belachelijke hoeveelheid bas, en veel te hard. Slecht optreden.’ Volgens medefan Patrick Leijen had de geluidstechnicus ‘een totale offday’. ‘Het geluid stond veel te hard en de zang was niet te verstaan. Niet gewend van de Ziggo Dome.’

Straaljager

Een andere bezoeker, Steven, haalde tijdens het concert een app tevoorschijn die het aantal decibel meet. Er waren volgens hem uitschieters naar 114 decibel, vergelijkbaar met een laag overvliegende straaljager. ‘Wat een belachelijk hard volume. Niet normaal. Ben na een half uur vertrokken, omdat ik het niet kon volhouden’, schrijft Steven, naar eigen zeggen een doorgewinterde concertbezoeker.

Het gitaargeweld van Placebo zorgde bij veel bezoekers voor piepende oren. ‘Zelfs met oordoppen in heb ik de volgende ochtend een suis’, schrijft iemand. ‘Mét Alpine-oordopjes in gemarteld door het belachelijk harde geluid’, briest een andere bezoeker. ‘Geluid was echt zo ontzettend slecht. Niet te doen. Mijn ingewanden zijn stevig gemasseerd door de veel te harde bastonen. Gitaren veel te schel’, schrijft een ander weer. Bezoeker Kosta Iconomou vat de klachten van alle bezoekers nog even samen: ‘Het hele concert klonk helaas als één massieve geluidsmuur. Jammer van een ongetwijfeld goed concert. Het kwam alleen totaal niet over.’

Niet alleen bezoekers maar ook personeelsleden gingen gebukt onder de harde tonen. ,,Normaal kun je mensen wel verstaan wanneer ze een bestelling opgeven. Nu moest ik over de bar heen gaan hangen of de bestelling moest half geschreeuwd worden”, zegt barman Ravi. ,,Ik draag zelden oordoppen, maar hier heb ik ze het grootste gedeelte van de set wel in gehad. Aan het einde van de set stond ik buiten bij de garderobe en kan ik alsnog de volledige nummers meekrijgen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onder de geluidsnorm

De Ziggo Dome voelde zich door de vele reacties genoodzaakt een reactie te geven op sociale media. ‘De Ziggo Dome is slechts verhuurder van de zaal. Wij organiseren/produceren de evenementen niet. Een artiest neemt zijn eigen geluid en geluidtechnici mee. Dus we vinden het vervelend om te lezen maar het is helaas niet iets waar wij invloed op hebben.’

Bij alle evenementen in de Ziggo Dome wordt het geluid gemonitord en zorgt de zaal dat ze onder de gestelde geluidsnorm van 103 decibel blijven. ‘Dat was ook zo bij het concert van Placebo en gebleken is dat deze onder de norm zat’, stelt de Ziggo Dome. ‘Wij adviseren al onze bezoekers en crew die blootgesteld worden aan hogere geluidniveaus om oordoppen te gebruiken.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Discussie over geluid

Binnen de politiek loopt momenteel een discussie om het geluid op festivals, concerten en horeca te verlagen, om op die manier bezoekers beter te beschermen tegen gehoorschade. De Gezondheidsraad komt eind november met een cruciaal advies daarover. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) komt op basis van dat advies met aanvullende maatregelen. De Ziggo Dome volgt de discussie op de voet. ‘Indien het ministerie en de samenwerkende partijen besluiten om de norm te verlagen dan zullen wij dit uiteraard opleggen aan al onze huurders’, schrijft de zaal op Twitter.

Acoustic Events, bij het grote publiek bekend van de adviezen in tv-programma De rijdende rechter en vaste partner van concertorganisator Mojo, ergert zich de afgelopen maanden aan de aanhoudende discussie omtrent het verlagen van de geluidsnorm. ,,Er zijn veel partijen in de media die van alles roepen maar geen kennis van zaken hebben”, zei Peter van der Geer eerder tegen deze site. ,,Het is allemaal goed bedoeld, maar we zien een hoop geschreeuw zonder wetenschappelijke onderbouwing. Er wordt hier en daar gesproken over 103 decibel, met uitschieters daarboven, maar in zijn algemeenheid houdt men zich al aan de norm van 100 decibel, waar artsen nu dus voor pleiten.”

Audiologen en kno-artsen hechten daarentegen wel veel waarde aan het WHO-rapport, zoals de koninklijk onderscheiden audioloog Jan de Laat. ,,Het wordt tijd dat we keiharde geluiden uit ons leven gaan bannen”, vertelt hij. ,,Muziek kan zo fantastisch mooi zijn, zolang het maar niet keihard staat. Het mag wat mij betreft gerust de 100 decibel aantikken, maar nu zijn er uitschieters naar 110 of soms wel 120 dB en dan helpen oorpluggen, die je bij 100 dB moet gebruiken, niet meer. Dat kan gewoon écht niet.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.