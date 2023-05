Ongehoord Nederland tekent bezwaar aan tegen derde NPO-sanctie

De hoorzitting over het bezwaar dat ON! aantekende tegen de tweede sanctie diende woensdagochtend in het Mediapark in Hilversum. ON! was niet bij deze zitting aanwezig. Volgens Külcü ,,hebben wij al onze standpunten duidelijk kenbaar gemaakt in ons bezwaarschrift. Dan heeft het weinig zin dit nog toe te lichten op de zitting.”