Ondanks ongelukken gaat Helene Fischer door met spektakel, ook in GelreDome: ‘Alleen zingen kan ook nog als ik zestig ben’

Freek Vonk werkt aan dramaserie over eigen jeugdjaren: ‘Giganti­sche eer’

Freek Vonk werkt in opdracht van de VPRO aan een nieuwe dramaserie waarin zijn eigen jeugd centraal staat. De serie wordt geproduceerd door NL Film en Vonks eigen productiehuis Studio Freek. In de reeks zal de 40-jarige Vonk zelf in de rol kruipen van de volwassen Freek. Zijn jongere versie wordt gespeeld door een acteur.