Ondanks kandidaatschap Kanye West viert Kim Kardashian feest voor Biden/Harris

Alkan Çöklü gaat GTST verlaten: ‘Ik hoop dat jullie hebben genoten’

5 november Alkan Çöklü vertrekt uit Meerdijk. De acteur, die in GTST in de huid van Amir Nazar kruipt, is uit het script geschreven. Çöklü is het eens met die beslissing. Dat werd vanavond bekendgemaakt in RTL Boulevard.