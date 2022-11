ON! mag Ongehoord Nieuws vervolgen, 70 nieuwe afleveringen in 2023

De omroep houdt hetzelfde tijdslot, stelt Karskens. ,,Het betreft in totaal zeventig afleveringen die op dinsdag en donderdag tussen 12.20 en 13.00 uur op NPO 1 zullen worden uitgezonden.” Ongehoord Nederland is volgens de voorzitter ‘blij met het vervolg van de spraakmakende rubriek omdat zo binnen de NPO belangrijke grote maatschappelijk onderwerpen als massa-immigratie en stikstof- en klimaatbeleid van een andere zijde van de nieuwsbol kunnen worden belicht’.

NPO-voorzitter Frederieke Leeflang liet vrijdag weten dat ON! vanaf 1 januari blijft uitzenden, mits de omroep zich aan de journalistieke regels van de NPO houdt. Een woordvoerder van de NPO bevestigt donderdag dat het programma voor komend seizoen weer is ingetekend in de programmering.

Financiële sancties

De NPO maakte vorige maand het voornemen bekend om ON! voor de tweede keer in een paar maanden tijd een financiële sanctie op te leggen, omdat de omroep onder meer niet voldoende bereid zou zijn om samen te werken binnen het bestel. De eerste sanctie werd in juli opgelegd na een rapport van de ombudsman van de NPO. Hierin stelde de ombudsman klagers in het gelijk die vonden dat de omroep in haar programma’s aantoonbaar onjuiste informatie verspreidt.

Niet eerder is de NPO voornemens geweest om een omroep twee keer te bestraffen. Bij een definitieve tweede sanctie kan de NPO staatssecretaris Gunay Uslu (Media) vragen om de vergunning van ON! in te trekken. De NPO denkt in de loop van december met haar besluit te komen.

Zwarte Pietenjournaal

Ongehoord Nederland wil via de rechter proberen af te dwingen dat de omroep volgend jaar op televisie een Zwarte Pietenjournaal mag uitzenden met zwart geschminkte pieten. De NPO heeft het verzoek van ON! afgewezen omdat bij de publieke omroep vanaf 2019 beleid is alleen maar roetveegpieten te tonen.

De omroep heeft na de afwijzing een pro-formabezwaarschrift ingediend. “Door de lange procedures zal het dit jaar niet mogelijk zijn een Zwarte Pietenjournaal uit te zenden”, aldus Karskens. Maar de inzet is dus wel dat dit volgend jaar anders zal zijn, aldus de omroepbaas.

Het Zwarte Pietenjournaal was de afgelopen twee jaar iedere week te zien in november. De afleveringen waren te zien op YouTube, op het kanaal van Ongehoord Nederland. Het Zwarte Pietenjournaal van ON! past volgens de NPO niet in het beleid dat in 2019 is ingesteld over Zwarte Piet. De NPO koos toen, samen met de NTR, voor de roetveegpiet. De NTR verzorgt al sinds jaar en dag het Sinterklaasjournaal voor de publieke omroep.

