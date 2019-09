Omstreden documentaire Leaving Neverland wint Emmy

Record voor Lion King: hoogste opbrengst ooit voor film in Nederland

14 september De nieuwe versie van The Lion King heeft binnen twee maanden een nieuw record gevestigd. Nog nooit behaalde een film in de Nederlandse bioscopen zo'n hoge opbrengst; The Lion King staat inmiddels op 28,2 miljoen euro en is daarmee recordhouder Titanic uit 1997 (25,8 miljoen) ruimschoots gepasseerd.