Omroepen boos: 'NPO steekt onnodig miljoenen in Radiohuis'

De studio’s van Radio 2 en Radio 5 zijn al jaren te vinden in het Hilversumse AKN-gebouw, maar de NPO wil ze allen onderbrengen in het Radiohuis (in het pand van de NPO) op het Mediapark. Bij de omroepen is die kwestie omstreden. Verenigd als College van Omroepen (CVO) stuurden zij afgelopen juli een kritische brief naar de NPO. Nu brengen twee omroepen, KRO-NCRV en AVROTROS, het verzet naar een hoger plan door naar de geschillencommissie te stappen.

Uit diverse achtergrondgesprekken blijkt dat de pijn hem vooral zit in de kosten. De verbouwing van het Radiohuis – reeds het onderkomen van Radio 1, 3FM en Radio 4 – zou miljoenen gaan kosten in een tijd van forse bezuinigingen op en ontslagen bij de publieke omroep, zo luidt de kritiek. De verhuizing is ook ‘onnodig’, omdat Radio 2 en Radio 5 al jaren naar tevredenheid gehuisvest zijn in het AKN-gebouw (eigendom van KRO-NCRV en AVROTROS) aan de Hilversumse ‘s-Gravenlandseweg. ‘Dit is dus puur een prestigeproject van de NPO’, klinkt het.

KRO-NCRV wil inhoudelijk niet op de kwestie ingaan, alleen bevestigen dat de klacht vrijdag dient voor de geschillencommissie. Een woordvoerder van AVROTROS wil nog kwijt: ,,De NPO moet zuinig zijn op zijn mensen en middelen en dat gebeurt in onze ogen nu onvoldoende.’’ Een uitspraak van de geschillencommissie is overigens niet bindend. Een volgende stap zou de gang naar de bestuursrechter zijn.

Reactie NPO

,,We hebben diverse opties bekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat dit de meest kostenefficiënte oplossing is’’, stelt een woordvoerder van de NPO. ,,De studio’s en werkruimtes van NPO Radio 2 en 5 in het gebouw van AKN zijn aan vervanging toe. Door alle zenders in het NPO-gebouw bij elkaar te brengen, kunnen zaken als studio’s, noodstroomvoorziening en beveiliging worden gedeeld. We willen graag samen met de omroepen deze efficiencyslag maken en een kostbare bezwaarprocedure vermijden.’’