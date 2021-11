Omroep Zwart trapt af met muziekmarathon van ‘onderbelichte muziekhelden’

Met het initiatief wil Omroep Zwart zichzelf op de kaart zetten voordat de club zich op 1 januari deel van het publieke bestel mag noemen. De muziek die tijdens de marathon wordt gedraaid, is samengesteld door een team van ambassadeurs van Omroep Zwart en bekende dj’s. Onder anderen rapper Typhoon neemt dinsdag een deel van de uitzending voor zijn rekening.



Van demissionair mediaminister Arie Slob kregen Akwasi en de zijnen in juli officieel de status van aspirant-omroep. Dat betekent dat ze de komende vijf jaar programma’s kunnen maken voor de NPO. Slob merkte wel op dat er ‘kanttekeningen’ waren bij de adviezen om ON! en ZWART toe te laten tot het bestel. Die hebben te maken met twijfels of de beide aspiranten wel dezelfde ideeën hebben over onafhankelijke journalistiek als de NPO.



Het gaat dan vooral om de manier waarop ON! de onafhankelijkheid van de NOS in twijfel trekt. Er kwam ook kritiek op Akwasi, die betrokken is bij ZWART. Hij zette een EO-journalist onder druk omdat hij boos was over de manier waarop hij werd geïnterviewd. Houden de omroepen zich niet aan de regels, dan verliezen ze mogelijk hun recht om uit te zenden. Het onafhankelijke Commissariaat ziet hier op toe.