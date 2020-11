Omroep ZWART heeft helft van benodigde aantal leden binnen

,,Ik ben heel blij dat we nu al op de helft zitten. We zijn iedereen die al lid is geworden mega dankbaar", aldus Akwasi. ,,Het is indrukwekkend om te zien hoeveel mensen dit uiterst belangrijke initiatief steunen. Maar we zijn er nog niet, dus we blijven mensen vertellen over Omroep ZWART en het belang van ons initiatief voor de Nederlandse televisie. Ik zeg: let's go!"