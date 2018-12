Omroep WNL en NPO praten over terugkeer van Rutte als cabaretier

Aanvullend zegt Huisjes vanochtend tegen deze krant: ,,Het was eigenlijk lopende het gesprek. Ik heb altijd aangegeven dat ik het een heel leuk programma vond. Ik sprak onlangs Frans Klein en die zei: Jullie hadden belangstelling, is dat niet wat voor jullie? Het is nog in een vroege fase, maar we steken wel nadrukkelijk onze vinger op om het te gaan maken.”



Hij vervolgt: ,,We willen het heel graag doen en we weten dat NPO vindt dat wij het kunnen doen en zouden mogen doen. Rutte heeft zelf aangegeven het ook wel weer eens wil gaan doen.”



Toch zij er nog een paar haken en ogen. ,,Het Correspondents’ Dinner is een Amerikaans idee. Ga je het precies zo doen als de NTR het uitvoerde of niet? Het was natuurlijk ook een idee van Twan Huys, maar die is inmiddels weg bij de publieke omroep. We zouden in ieder geval die prille traditie een vervolg willen geven met Rick Nieman als spreekstalmeester.”