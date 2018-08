Omroep schrapt omstreden boete voor tienermoeders Vier Handen op één Buik

In het contract dat de deelnemers in het verleden moesten ondertekenen stond dat ze de boete zouden krijgen als ze 'geen aantoonbare reden van overmacht' konden geven. Door die clausule gingen vrouwen die dat eigenlijk niet wilden toch door met het programma, zo blijkt uit eerdere publicaties van NRC. Volgens de krant is de omstreden clausule om die reden geschrapt. Ook worden deelnemers voortaan zorgvuldiger gescreend en krijgen ze recht op nazorg van professionals.

,,De gevolgen van het contract hebben ons overvallen. Wij hebben vrijwel meteen, maar niet zonder grondig overleg, besloten de boeteclausule te schrappen", zegt Gerke Nauta van BNNVARA. Volgens haar worden nu meer meisjes afgewezen. ,,Met name de gevallen waarbij sprake is van een opeenstapeling van problemen.''

Privacygevoelig

De veranderingen gelden vooralsnog alleen voor Vier handen op één buik. Vermoedelijk wordt er dit voorjaar een nieuw seizoen uitgezonden. Vanaf komende week gaat producent Skyhigh op zoek naar kandidaten. NPO geen dwingende opleverdatum met de producent afgesproken. Nauta: „We willen de mogelijkheid hebben om te zeggen: It is not going to happen in januari.”