‘Omgekocht en bedreigd’ petekind R. Kelly praat alsnog: ‘Honderden keren seks voordat ik 18 was’

Zanger R. Kelly zou een ‘ontelbaar aantal keer’ seks hebben gehad met zijn petekind voordat ze 18 jaar werd. Hij betastte haar voor de eerste keer toen ze 14 was, niet veel later begonnen de verkrachtingen. Dat vertelde de inmiddels 37-jarige vrouw vandaag in een getuigenverklaring voor de rechtbank.

De artiest werd onlangs al tot 30 jaar cel veroordeeld in New York vanwege decennialang seksueel misbruik van jonge meisjes. Nu staat hij terecht in zijn geboortestad Chicago, vanwege meerdere aanklachten. De belangrijkste draait om Jane, zoals het pseudoniem van de vrouw luidt tijdens de zaak. Zij is al jaren een cruciale persoon rond de misbruikverdenkingen aan Kelly’s adres.

Hij stond in 2008 al voor de rechter omdat hij kinderporno zou hebben gemaakt. De zanger had gefilmd hoe hij seks had met de minderjarige Jane, die hij volgens aanklagers omkocht en bedreigde om te voorkomen dat ze zou getuigen.

Kelly betaalde het meisje en haar ouders bijvoorbeeld om naar de Bahama’s en Mexico af te reizen en dreigde dat ze ‘voor hem of tegen hem’ waren. Toen ze voor de rechtbank de vraag kregen of Jane inderdaad op de beelden te zien was, ontkenden ze dat. Kelly werd vrijgesproken.

Sporttassen vol video’s

Dit keer praat Jane wel. Ze leerde Kelly op haar dertiende kennen via haar tante, die als zangeres met de artiest werkte. Ze keek al meteen tegen de ‘inspirerende’ Kelly op en vroeg of hij haar peetvader wilde worden, aldus persbureau AP. Hij belde haar vervolgens regelmatig op en zei dan ‘seksuele dingen’, aldus de vrouw. Ze was 14 jaar toen Kelly de eerste keer aan haar borsten zat en 15 toen hij haar ook penetreerde. De zanger was 30.

Hij vertelde haar precies wat ze moest doen, getuigde de vrouw vandaag. Net als menig ander slachtoffer moest ze hem daarbij ‘daddy’ noemen. Hoe vaak ze misbruikt werd voor haar achttiende, kon de vrouw niet eens zeggen. ,,Ontelbare keren’’, sprak ze zachtjes. ,,Honderden keren.’’ Het misbruik vond naar verluidt plaats in huizen van de zanger, evenals in opnamestudio’s en tourbussen.

Vóór de rechtszaak in 2008 ging Kelly volgens aanklagers nergens heen zonder een sporttas vol met zijn sekstapes. Enkele exemplaren verdwenen, maar kopieën waren op een gegeven moment zelfs te koop op straat.

Nog meer getuigen

R. Kelly staat in de huidige zaak ook terecht voor het ‘lokken’ van minderjarigen voor seks. Het gaat om vier vermeende slachtoffers, die naar verwachting de komende tijd ook getuigen. In meerdere gevallen zouden ook beeldopnames bestaan van het misbruik.

De aanklager heeft de juryleden gisteren alvast voorbereid door te benadrukken dat ze vooral moeten onthouden dat het hier gaat om misbruik van kinderen, aangezien de getuigen nu volwassen zijn. R. Kelly ontkent alle aantijgingen.

Voordat R. Kelly werd veroordeeld in de vorige zaak, vertelde verslaggever Leon van Wijk hoe de zanger te werk ging:

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de start van de voetbaltalkshows, de nieuwe Impact-award bij de Televizier-ring en een terugblik op de zomerprogrammering.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: