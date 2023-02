Ombudsman NPO krijgt na winterstop weer klachten over Ongehoord Nederland

De Ombudsman van de NPO heeft de afgelopen twee weken weer klachten gekregen over Ongehoord nieuws , het programma van omroep Ongehoord Nederland (ON!). De Ombudsman laat desgevraagd weten dat de klachten zijn doorgestuurd naar de omroep, die hier vervolgens een reactie op mag geven. Hiervoor heeft ON! zes weken de tijd.

De Ombudsman deed al tweemaal onderzoek naar ON!. De klagers stelden toen dat de uitzendingen aantoonbaar onjuiste informatie bevatten. De Ombudsman stelde de klagers in het gelijk en constateerde dat ON! zich niet houdt aan de Journalistieke Code van de NPO. Zij stelde dat er sprake is van ‘een patroon van het systematisch delen van aantoonbaar onjuiste informatie, enerzijds door presentatoren in het gesprek geïntroduceerde informatie en anderzijds door het niet doorvragen naar opmerkingen van gasten’.

De NPO legde de omroep inmiddels twee sancties op en is voornemens een derde sanctie op te leggen. ON! begon eind januari weer met uitzendingen. De aspirant-omroep van Arnold Karskens moet van de NPO voortaan elke twee maanden rapporteren hoe de aanbevelingen die de Ombudsman in haar rapport van juni deed, zijn uitgevoerd.

De NPO heeft de omroep verzocht aandacht te geven aan de verbeterpunten die ON! zelf opstelde. Zo heeft ON! vastgesteld dat evaluaties van Ongehoord nieuws tot aanpassingen en verbeteringen moeten leiden, presentatoren training en coaching moeten krijgen en dat er een-op-een-functioneringsgesprekken met redacteuren en presentatoren worden gevoerd. ON! heeft op zijn website een verbeterrubriek waar feitelijke onjuistheden kunnen worden gecorrigeerd en de omroep heeft een factchecker in dienst genomen.

