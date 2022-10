OM verdenkt Glennis Grace naast mishandeling ook van bedreiging

Actrice Ellen Parren: ‘Er is altijd de angst dat het morgen afgelopen is’

Ellen Parren opereerde veelal in de luwte, maar nu kan niemand nog om haar heen. De actrice, vooral bekend als Barry Atsma’s vriendin in Klem, staat op de planken in de Shakespeare-bewerking As You Like It, is te zien in de nieuwe tv-serie Het Gouden Uur én acteert binnenkort in een Klem-bioscoopfilm. ‘Ik twijfel wel eens of ik niet te weird ben.’

15 oktober