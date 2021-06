OM looft beloning uit in zaken Nikkie de Jager en René van der Gijp

Het gaat om de overvallen in Dordrecht, Ridderkerk en Uden. De reden dat de hoofdofficier van justitie besloten heeft de beloning uit te loven is dat nog niet alle verdachten zijn opgepakt. ,,Op dit moment is het uitloven van een beloning een goede stap in het onderzoek”, zegt een woordvoerder van het OM Rotterdam. Naast informatie over nieuwe overvallers kan relevante informatie over de al bekende verdachten ook een beloning opleveren.