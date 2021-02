OM eist tbs met dwangverpleging voor bedreigen John de Mol

De in Iran geboren verdachte sprak de meeste bedreigingen in op de voicemail van het OM in Rotterdam, zo bleek vandaag tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak in Dordrecht. De man, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, dreigde onder meer met het gebruik van een kapmes en het plaatsen van een bom bij justitie.



Volgens het OM is er grote kans op herhaling. De officier vroeg daarom om tbs met dwangverpleging. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.