OM dagvaardt Glennis Grace voor geweldpleging en mishandeling



Zangeres Glennis Grace staat op 26 oktober voor de rechtbank in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie dagvaardt de 43-jarige zangeres op verdenking van openlijke geweldpleging en mishandeling met voorbedachten rade in een supermarkt in Amsterdam. De officier van justitie heeft besloten in totaal zeven personen te dagvaarden voor het geweld in de Jumbo aan de Westerstraat op 12 februari.