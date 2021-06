Olivia Rodrigo stoot Maan en Snelle na tien weken van eerste plek in Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 5 juni. In de lijst zien we 4 binnenkomers, 6 zittenblijvers, 14 zakkers en 16 stijgers.

27 (33) MAREA (WE’VE LOST DANCING)- Fred Again.. x The Blessed Madonna

Langzaam maar zeker komt er weer zicht op feestjes en festivals nu de samenleving steeds weer wat verder open kan. Met Marea (We’ve Lost Dancing) brachten Fred Again.. en The Blessed Madonna een klaagzang over de vele beperkingen maar brachten ze ook een sprankje hoop. De twee zijn ervan overtuigd dat alles snel weer ‘marvellous’ zal zijn. In de Top 40 is Marea één van de twee snelste stijgers met zes plaatsen winst op nummer 27.

24 (--) ZITTI E BUONI- Måneskin

Måneskin wist vorige maand het Eurovisiesongfestival te winnen en deze week komt het viertal uit Italië de Top 40 binnen. De groep uit Rome brengt daarmee voor de 40e keer een winnend liedje in de lijst én is ook nog eens de 100e hit van het festival die in de Top 40 weet te komen. De meest succesvolle van die 100 is Euphoria waarmee Loreen in 2012 voor Zweden de vijfde overwinning wist binnen te halen. Zitti E Buoni is de hoogste van vier binnenkomers in de lijst op nummer 24.

5 ( 5) BED- Joel Corry x Raye x David Guetta

Vanaf deze week kunnen we het officieel zeggen: David Guetta is de meest succesvolle artiest die ooit in de Nederlandse Top 40 heeft gestaan. Hij is de zesde act én eerste man ooit die dat stempel draagt. Rihanna had de titel exact vijf jaar in haar bezit. Madonna, The Rolling Stones, The Beatles en Lucille Starr waren haar voorgangers. Het puntenaantal van Guetta zal nog wel even blijven oplopen; Hero klimt drie plaatsen naar nummer 36, Floating Through Space zakt drie plaatsen naar nummer 17 en Bed blijft zitten op nummer 5.

1 ( 4) GOOD 4 U- Olivia Rodrigo

Little Bit Of Love van Tom Grennan staat voor de derde week op nummer 3. Daarboven nemen Snelle en Maan met Blijven Slapen nu - na tien weken - afscheid van de eerste plek. Dat betekent dat Nederland een nieuwe nummer 1 heeft; Good 4 U stijgt drie plaatsen en is de tweede nummer 1-hit voor Olivia Rodrigo. Ze is meteen ook de een-na-jongste zangeres met al twee nummer 1-hits; alleen Britney Spears wist haar tweede sneller te scoren.

